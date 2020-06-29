比高犬受傷上不了梳化　弟弟最真挈舉動　贏得網民拍掌：太體貼了

老一輩總是說，狗狗身上細菌很多，不能和小朋友一起生活。但有許多實例證明，狗狗與小朋友一起成長並不是壞事，甚至能令小朋友身體更健康，培養出責任感與同理心。這隻來自蘇格蘭的比高犬叫Jax，與牠一起成長的就是弟弟Marley。他們之間感情極好，從弟弟未出生時，Jax已很關懷這未出生的好友！

齊齊來祝媽媽生日快樂！（fb@thebabyandthehound）

能和狗狗成為好朋友，是一種緣份。媽媽Emma當初開設IG與FB，是想記錄她和爸爸，以及狗狗Jax的日常生活點滴。但2019年時，Marley出生後情況改變了，現在主要記錄着狗狗Jax與兒子Marley的成長探險經歷！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大，看比高犬Jax和弟弟Marley的生活點滴！】

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未出生已關懷

媽媽Emma表示，當初懷上了Marley時，還擔心Jax會不適應，會呷醋。但沒想到Jax對媽媽的大肚子很感興趣，經常伴在左右，更會輕輕枕在媽媽肚子旁。

時間飛逝，轉眼Marley已一歲多了。他和狗狗Jax之間的感情也越來越深厚，無論去到哪裏都要在一起。近日，狗狗Jax不小心前腳受了傷，沒法跳上梳化去休息。

於是媽媽把Jax本來放在梳化椅上的床鋪，放到地上以方便牠休息。沒想到兒子Marley似乎擔心狗狗寂寞，於是決定不坐在梳化上，而是陪狗狗坐在地上。

網民看到Marley這麼體貼狗狗，都留言大讚他很有愛心，是狗狗的好兄弟！看着他們的成長故事，相信這份友誼會長存，不會分開。

想知道Marley與Jax的最新故事，可留意他們的FB、IG或Twitter！

【灣有網民在社交平台上，分享了她與老狗的故事。一起相處的8年，從小狗變大狗，雖然老是學不會在指定位置上廁所，但牠在臨終前，還是乖乖地如廁，才安然離開。】