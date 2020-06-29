【酷熱】貴婦狗困籠　突然做了一個人類舉動　弟一見嚇到無話可說

天氣越來越熱，沒開風扇的話，真的令人受不了。近日在南昌，有隻貴婦狗也因實在太熱，竟然跑出了籠子，更做了一個人類的舉動，讓自己可以涼快一些。網民看到狗狗這個行為大為震驚，估不到現今狗狗「都成精了！」

小主人沒留意到，在後方的狗狗熱得很難受。（抖音@LuLu31000）

天氣這麼炎熱，沒風扇帶來涼風的話，實在令人和狗狗都受不了。這隻在南昌的貴婦狗，便因主人沒注意到，把風扇只顧吹自己，令狗狗實在熱到受不了。於是乎牠自己走出籠子，並決定要自己狗生自己照顧！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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翻看最近南昌氣溫，最高已達33度，就算是待在家裏也是熱得令人出汗。因此，開風扇乘涼對人類來說是件相當自然的事。不過，有時候主人總是忘了狗狗也怕熱。這隻貴婦狗球球，牠的小主人把原本可以擺動方向的風扇固定了，因此吹不到！

自己狗生自己照顧

影片一開始，看到白色貴婦狗球球坐在籠子裏，牠似乎酷熱難耐，見風扇只吹着小主人，熱得沒法忍下去。於是牠靜靜地推開籠子的門，然後純熟地跳上矮櫃，再將風扇轉向自己籠子，最後更走回籠子裏，並關好籠子門。

重施固技

整個過程一氣呵成，球球自然的人類舉動，實在令人感到錯愕，沒想過一隻狗狗竟然懂得這樣做。不過，事實上，這隻貴婦狗在抖音上頗為有名，早在5月份時，已有影片拍得牠轉動風扇後回到籠子，這次只是重施固技。

另外，還有一段影片，是球球懂得自己鋪床，然後開風扇，接着又去關了燈，最後把大門關上，不讓主人拍攝，牠的整個動作都完全是人類行為，令人不禁懷疑，這貴婦狗是人扮的嗎？

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