【日本】牧羊犬狂咬貓恐成悲劇？真相神逆轉　所有網民大跌眼鏡

毛孩間的玩耍嬉鬧，有時候也頗驚心動魄。這對貓狗好友正在玩耍期間，狗狗突然張口欲咬般，嚇得小貓B魂飛魄散，惶恐掙扎地逃走。雖然只是鬧着玩，但也令拍片的主人擔心了好一陣子，怕這會影響到牠們彼此感情。幸好一切沒有發生，轉瞬間牠們又玩在一起，像沒事發生過般。

這對貓狗本來就是好朋友，每天都黏在一起，不會分開。（twitter@n_dogbike）

這段牧羊犬突襲小貓的慢動作影片，如今已有超過373萬瀏覽人次觀看。影片裏看到一隻牧羊犬突然張開大口，似乎要咬一隻嬌小的貓咪。貓咪的反應也很大，一邊掙扎，一邊露出痛苦表情。幸好最終相安無事，還繼續嬉笑玩鬧呢！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，這對貓狗好友在鬧着玩時的反應，以及牠們的生活日常】

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這段影片由Twitter用戶n_dogbike所分享，並已配上慢動作，讓你清楚看到牧羊犬與小貓間的互動。其實，這對貓狗是親密好友，澳洲牧羊犬カイル才剛1歲，而美國捲耳貓キウイ則只有3個月大。大家一起生活才幾個月，但早已密不可分，是知心好友。

好朋友要在一起。（twitter@n_dogbike）

雖然影片中見到，大狗突然作勢張嘴就咬，小貓被突然而來的舉動嚇得大叫，閉上眼睛胡亂揮着小貓拳，甚至還伸腳去踢，看似萬分驚險。幸好最後成功逃脫，有驚無險。

畫出這對好朋友最真實一面！（twitter@n_dogbike）

但事實上，據主人表示，平日都是小貓在欺負大狗，經常直接一掌掌的打在狗狗臉上，但大狗都沒有發怒，反而待牠如好友們彼此相親相愛。

這才是可愛小貓真面目？（twitter@n_dogbike）

網民看到影片後都表示，「實在太可愛了」、「嚇死人！還以為要有命案發生」、「小貓B是戲精，都七情上面了」、「表情分滿分呀」、「慢動作看得很清楚呢！」

▼▼▼▼▼德國牧羊犬Sarge居於美國俄亥俄州（Ohio）的一個小農場內，牠原本一直以脾氣暴躁聞名，直至6年前的某天，牠遇上了改變牠一生的那隻鹿。▼▼▼▼▼