【改寫毛孩悲劇】上月籌近30萬助養101隻毛孩　今起徵是月助養者

「01心意」由今年5月下旬開始，聯乘3間本地動物收容所推出毛孩助養計劃，希望公眾每月透過「01心意」捐款資助毛孩的生活及醫療費。收容所多年來日以繼夜地照顧著這群被邊緣化或是老弱病殘的毛孩，直至牠們終老。而在你們支持下，毛孩們將能夠得到持續的悉心照顧。

就算這些毛孩不完美，但牠們跟其他毛孩一樣，受過傷依舊希望有人愛錫。

只要能令被遺棄毛孩再獲幸福，動物收容所都會一直堅持下去。（黃舒慧攝）

上月計劃籌近30萬 將幫助逾101隻毛孩

「01心意」很慶幸毛孩助養計劃於上月成功招募近1,000名助養者，並為沙律貓狗之家、阿棍屋及保護動物慈善協會3間本地動物收容所，合共籌得近30萬善款，以應付毛孩日常所需及醫療費開支。善款已直接落入3間慈善團體，「01心意」並不會收取任何手續費。

但事實上，3間收容所每月照顧毛孩的醫療及生活費平均開支分別高達10萬至40萬，對於小型收容所來說，每月籌得資金大多是月月清，經常捉襟見肘，極依靠大眾每月定期的善心捐助。

滄海遺珠 少部份毛孩仍不足兩成助養者關注

在上月每間機構的毛孩助養計劃名單裏，有毛孩獲得了該機構的助養者總數超過一半，但同時仍有不少毛孩經過一個月後仍只有少數人問津。如果今個月你都還在考慮助養哪一隻毛孩，不妨關注一下以下這幾隻「小眾中的小眾」？

「浪舍」虐狗悲劇的倖存者 當時不足兩歲

「浪舍事件」倖存毛孩雪米糍。（阿棍屋提供）

還記得2019年的「浪舍事件」嗎？當時，只有不足兩歲的毛孩雪米糍就已經歷過這場悲劇。當年有間位於打鼓嶺坪輋的狗場「浪舍」，場內被揭發有28具狗屍及8具貓屍，部分屍體更嚴重腐化成白骨，猶如亂葬崗。

剩餘的36隻貓狗包括雪米糍均缺乏基本照顧，缺水缺糧。場內亦遍佈貓狗排泄物，衛生環境惡劣。當時「浪舍」場主被警方以涉嫌殘酷對待動物拘捕，而倖存的毛孩獲救後，幸好能被分配到多間動物機構得到適切的護理。而阿棍屋正正是其中一間接收及照顧毛孩的機構，並將雪米糍接回收容所。

雖然年紀輕輕的雪米糍已經歷可怕的遭遇，但牠跟其他被虐毛孩一樣，心底裏仍希望有人願意關注和愛錫，不再被人放棄。

點擊連結助養阿棍屋的14號毛孩雪米糍：https://bit.ly/2C3KTSL

患白內障 眼壓過大 曾只懂大聲哭叫

朱古力左眼本患白內障，又因左眼壓過大，經常頭暈，大聲哭叫。（沙律家提供）

沙律貓狗之家（下稱沙律家）的毛孩朱古力因原主人懷孕而被棄養。牠左眼患白內障，水晶體混濁不透明，影響視力，行動力降低。後來朱古力更有併發症，因左眼壓過大，壓迫到水晶體，令牠經常頭暈，大聲哭叫。朱古力按獸醫建議接受摘除已病變的眼球手術後，終於不再哭叫，更在沙律家的悉心照料下樂於進食。

一起照顧朱古力，不要讓牠再遭遺棄，好嗎？助養沙律家的13號毛孩朱古力：https://bit.ly/31DuFuo

罹患膀胱癌 原主人嫌棄掉至漁護

Bax慘患膀胱癌，被狠心遺棄到漁護署。（LAP提供）

保護動物慈善協會（下稱LAP）的毛孩Bax已步入九歲老年，兩年多前被診斷患上膀胱癌後，便被前主人狠心遺棄到漁護署。獸醫本來保守估計Bax只剩半年命，幸獲LAP拯救及支付龐大的醫療費，Bax在接受化療，並經寄養家庭專注照料後，情況已逐漸穩定。

有病從來不是毛孩的錯。Bax幸獲好心人救助終捱得過，惟Bax目前仍需要進食特別處方的老狗糧，盼剩下日子都可獲公眾支援生活費，安穩度過餘生：https://bit.ly/2C3c684

小眾中的小眾 一樣值得愛

有些毛孩總得不到大眾關注，就算在上月助養計劃裏較少人問津的毛孩，都希望今個月會被更多人關注和選中。踏入7月，「01心意」呼籲善心人繼續揀選毛孩助養，資助牠們下月的生活及醫療費，讓牠們安心在動物收容所度日，並得到適切照顧，快樂地活下去。

「01心意」毛孩助養計劃合作機構的助養連結 -

阿棍屋：https://bit.ly/2C3KTSL

沙律貓狗之家：https://bit.ly/31DuFuo

保護動物慈善協會：https://bit.ly/2C3c684

您的善款將直接落入「01心意」平台上述3間動物慈善團體，《香港01》絕不向捐款者及慈善團體收取手續費及行政費。

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【周五心意】專頁：https://www.hk01.com/issue/785/

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