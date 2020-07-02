狗中暑│白威吹冷氣致慢中暑亡　媽fb發千字文警告：注意這件事

近日天氣持續炎熱，不少寵主為了讓毛孩過得更舒適，都會開空調。不過近日有狗主就在facebook專頁指出，狗狗竟然在空調強勁的室內「慢性中暑」過身！狗主把愛犬慢性中暑到過身的經過放到facebook警惕世人。

西高地白爹利犬「大地」日前因「慢性中暑」逝世。（facebook專頁：神農大地的日常）

居住在台北的西高地白爹利犬「大地」日前急病逝世，媽在facebook專頁發長文指，大地離世全因「天氣熱吹冷氣降溫」導致「慢性中暑」！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

大地媽每天都會帶大地一起上班，由於近日台北天氣非常炎熱，即使只有20分鐘車程，怕熱的大地也會氣喘呼呼。於是媽每天回到公司都會把大地放到空調最強的風口下，讓牠吹冷氣散熱。每次大地都會在涼風下舒服地睡著，讓媽以為這樣散熱就對了！沒想到，她竟然釀成大錯！

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上周四（25/6），大地媽在室外忙了一天工作回家，身體感到非常不適，相信是中暑。及後，大地不時走過來跟媽撒嬌，她原本也不以為意，直至大地開始腹瀉，她才察覺到出問題。

她把大地送到動物醫院看病，期間大地一直大聲的哀號，「牠知道自己到醫院了，就整個放鬆大爆發，體溫瞬間飆高40度，接著就開始爆痛拉食物和血。」經醫生診斷後，發現大地是「慢性中暑」，經過連日治療，終於還是不治。

「我以為吹強冷氣降溫是最好的方法。」媽強忍著傷心在facebook專頁寫下千字警世長文，希望其他狗主注意出入室內外的溫差，假如室外天氣炎熱，回家後避免立即吹冷氣，導致狗狗身上熱氣不能散出來，累積成「慢性中暑」。她指出：「身為人類的我，就吐了四五次，昏迷三小時就活下來，而我的粗心代價就是失去了我最愛的大地。」

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許多植物都隨時會危害到狗狗健康呢？在ASPCA（美國愛護動物協會）的官方網站上，其實早已公布對狗狗有害的植物有近400餘種！不過，許多植物未必會輕易接觸到，但作為基礎知識，還是應預先略為記下來，以防萬一。

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資料來源：ASPCA