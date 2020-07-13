爸爸最初嫌貓煩　數月後反嫌家中貓糧Cheap　狠狠一句K.O女兒

自從養寵物越發普遍後，不少子女的地位均飽受威脅，全因父母的關愛全被毛孩奪去，令一眾「受害者」紛紛大呼：「我先係親生㗎」，當中包括動物義工Amy。她父親年初開始養貓，自此便視貓貓為掌上明珠，就連她特地為貓貓購買糧食也被父親嫌棄，令她哭笑不得。

港人Amy身為動物義工，經常暫托不同小動物，偶爾亦會拍照與家人分享。今年一月，Amy接了4隻貓貓回自己家暫養，並一如往常地將相片傳給家人，豈料她的爸爸卻突然表示想領養其中一隻小貓──「矇豬」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Amy爸爸年初突然表示想領養貓。（受訪者提供）

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Amy接受訪問時表示，爸爸當時養貓的提議令她大感驚訝，因爸爸以往一直稱不上喜歡貓，認為照顧貓咪麻煩又所費不菲。Amy遂要求他先在家安裝窗網，「諗住可以嚇怕佢撤回啦」，豈料爸爸翌日已備妥窗網及日用品，準備隨時迎接貓貓到來。Amy不忍矇豬與貓朋友「檸檸」分開，於是說服爸爸一併領養牠。

貢獻罐罐反被指Cheap

不消數月，Amy爸爸就搖身一變成百分百貓奴，對貓貓們呵護備至。身為女兒的地位不保，Amy不禁笑指爸爸的偏心行徑誇張，「我竟然被我老豆話我cheap。」事源早前Amy買了數罐貓糧回家，打算給矇豬和檸檸當作小食，但因爸爸一向習慣買貴價貓罐頭，她帶來的貢品隨即遭爸爸嫌棄：「我啲貓食開靚野，呢啲咁cheap唔好俾佢哋食，乜你咁cheap㗎。」Amy頓時哭笑不得：「我當堂灰咗。我先係親生㗎，矇豬唔係㗎！」眼見爸爸轉眼變貓痴，她只得大嘆：「嗰位先生壞咗。」

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