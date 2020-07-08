【領養代替購買】寵物需求激增　無良商人偷運狗　想出這殘忍招數

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情肆虐全球，影響了許多人的正常生活。在英國，疫情下很多人失業，亦有不少人多了時間留在家中，結果引發網上購買小狗的熱潮。不法商人窺準時機，便想盡方法走私幼犬到英國，結果令不少狗狗受盡折磨，甚至命喪在運輸途中。

走私幼犬可賺大錢，不法商人更用忍殘方法偷運。（Dog Trsut）

Dog Trust是英國的動物保護組織，他們近日揭露了有狗隻偷運到英國的情況。不法商人為了避開過關檢疫等問題，竟然用殘忍方法運輸狗狗。有狗狗更在運送過程中喪命，令人心痛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片了解這殘忍走私小狗情況】

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Dog Trust的總監Paula Boyden表示：「這實在是一件令人感到傷心的事，我們看到大量狗隻走私的問題，情況十分惡劣。狗販為了賺取利潤，根本不顧小狗們的生死。」

希望再沒有買賣狗隻，愛牠別傷害牠。（Dog Trsut）

Dog Trust呼籲真正喜歡狗狗的人，不應在網上購買狗狗。「走私的幼犬通常沒有與人類互動過，牠們一直生活在恐懼當中。從小就要與母親分開，並被人困着，然後運送到不同國家出售。」

真正愛狗狗的人，請以領養代替購買，沒有買賣，沒有傷害。

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