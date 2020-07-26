唐狗每天亂放「魔法陣」　媽一句話告誡　牠秒改掉壞習慣

狗狗能否懂人話，這個問題實在很難回答，因為實在有不少實例，是狗狗在聽到主人說話後有回應的。這隻來自台灣中壢的狗狗Mango，便似乎真的懂媽媽說的話，在經過告戒後，牠便是即時作出改變，真是媽媽的好寶寶。

Mango特別喜歡兔兔玩具，因此買了不少給牠。（fb@Mango Hsu）

這隻來自台灣的狗狗叫Mango，今年已7歲，是女孩子來的。媽媽說Mango本來是浪浪，在一個月左右時來到牠家，從此便沒有分開。早前Mango把牠心愛的玩具都拿了出來，並在家裏亂放，媽媽很擔心會害人摔倒，於是耐心地向Mango解釋玩具不能亂放。沒想到Mango像是聽懂了，自此玩具都乖乖放到自己小窩裏。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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據媽媽解釋，Mango最愛的就是兔兔玩具，因此買了許多給牠。但沒想到在玩兔兔後，牠卻把玩具排滿在地上，而且更不讓人撿起來收好，因此很是頭痛。雖然每天排列的方法都很神秘有趣，但散落一地的玩具，隨時可能令人絆倒。

雖然不知道Mango是否真的聽懂媽媽的話，但牠不再亂放玩具，實在是行體貼媽媽的行為。

成長路不易

媽媽指Mango的成長路其實並不容易。在撿回家後不久，獸醫已告訴媽媽Mango後腿先天性易脫臼，估計因牠有先天缺陷，因此才會被人拋棄在紙箱裏。獸醫評估認為動手術也未必能改善問題，因此媽媽寧可讓狗狗自然一點，走到累了就抱牠，總比要白白捱一刀為好。

聰明的Mango在冬天賽冷時，會站在暖風機旁不願離開。（fb@Mango Hsu）

平日Mango是個膽小鬼，外出時總緊隨着媽媽不敢亂跑，但遇到有陌生人貼近時，牠還是很敢勇地要去保護媽媽，作出警剔的吠叫。就是這窩心行為，令媽媽更疼愛牠。

除了保護媽媽外，Mango似乎也與媽媽心靈相通，無論用國語、英文，甚至粵語溝通，牠似乎都能明白媽媽心意，這令媽媽很是高興！

網民看到Mango把兔兔公仔亂放到地上的樣子，都表示很有趣。「竟然沒分屍，真是好孩子」、「可能要在家召喚些什麼東西出來」、「懷疑牠有強迫症呢」、「這麼聽話要罐罐獎勵了」、「為何我家的總不聽我話」。

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