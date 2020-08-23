腹脹流浪貓閉眼向人類求救　愛心爸媽一個決定　將牠命運扭轉

每個地方都有流浪動物，正等着大家施以援手救助。在保家利亞，早前便有對夫婦，發現有隻流浪小貓咪在他們家附近遊蕩。由於小貓叫聲淒慘，因此引起了夫婦二人的注意，他們走近才得悉，這小貓的健康情況很差，雙眼緊閉，而且腹部明顯是腫脹的。

小貓被發現時，雙眼沒法打開，因為被污垢黏着了。(youtube@PawMeow)

這對來自保加利亞的夫婦是Stoyan和Dessy，他們的志願是成立起收容中心，以便讓更多的流浪動物得到救援。這次他們遇到的，是隻虛弱小貓，牠的雙眼不單被污垢黏着，無法張開，而且腹部明顯腫脹。於是，他們立即做出了一個決定。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Dessy的媽媽近十年來，一直關心着當地的流浪動物，會把牠們接回家中照顧，並代為尋找合適的新主人。她的行為也影響到Stoyan，於是夫婦兩人這些年來，一直裝備自己。

他們會把無家可歸的毛孩帶回家照顧，又會替牠們找合適的家。現時家裏已有4隻貓咪，都是在路邊撿到的。雖然暫時只能把貓咪養在家中，但他們相信總有一天，他們可在保家利亞成立收養中心，造福更多流浪毛孩。

【伸出援手救助無依流浪動物，大家都可以做到。有時候領養後，更會換來意外驚喜呢！】