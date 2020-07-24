等逾十年仍未獲領養　欣宜、連詩雅、許廷鏗籲助養24隻難尋家浪浪

當可愛的變得年老病弱，你還願意愛嗎？

2萬貓狗水深火熱 收容所盡最大力拯救及照顧

每年香港有超過2萬隻貓狗被遺棄或是過著流浪的生活。「01心意」由今年5月下旬開始，聯乘多間本地動物收容所推出毛孩助養計劃，希望公眾每月透過「01心意」捐款資助毛孩的生活及醫療費，支援收容所的龐大開支，讓毛孩們得到持續的悉心照顧。

Edel被拯救回來時，已嚴重過瘦，並有皮膚問題，需要額外的治療。（由PUC提供）

全義工運作機構 全數收益照顧毛孩

今個月，毛孩助養計劃有新加入的慈善機構「Paws United Charity」（簡稱PUC），由全義工運作，團隊多年來熱衷各項本地動物救援工作，直至上年終於正式成立PUC。PUC一直堅持每隻毛孩不論年紀、品種及健康情況都值得救援及愛錫的信念，現正照顧約230隻被遺棄及流浪毛孩。惟每月支出近15萬元，對一眾有心義工而言，仍是龐大的壓力。PUC希望透過毛孩助養計劃（https://bit.ly/30q5QQs），讓更多人了解到毛孩的需要，並捐款支持其工作，助更多毛孩獲得適切的照顧。

欣宜連詩雅許廷鏗 拍片籲助養

欣宜、連詩雅及許廷鏗三位善心藝人一直關注香港被遺棄及流浪動物的情況，近日更為PUC於「01心意」的助養計劃拍片，衷心呼籲有心人能伸出援手，助養PUC的毛孩，資助牠們的生活費及醫療費（https://bit.ly/30q5QQs）。

PUC共有24隻貓狗可供助養。當中的Andrew等了13年仍未找到一個家。

籌款項目內亦列出了多隻貓狗的資料及相片，讓公眾對可供助養的毛孩子有更多了解。盼您能每月到「01心意」捐出$100港元助養一隻被遺棄或流浪毛孩。您的善款將直接落入PUC，用作支付毛孩們的生活費及醫療費，《香港01》絕不向捐款者及慈善團體收取手續費及行政費。

小編按：小編精選了幾隻毛孩，即使大家未能領養牠們回家，亦希望大家能幫幫這些有需要的毛孩（按圖了解毛孩故事）。

「01心意」毛孩助養計劃所有合作機構的助養連結 -

PUC：https://bit.ly/30q5QQs

阿棍屋：https://bit.ly/3hkbACc

沙律貓狗之家：https://bit.ly/32FNqxK

保護動物慈善協會：https://bit.ly/2CWRWxm

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【周五心意】專頁：https://www.hk01.com/issue/785/

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