容祖兒與9歲比熊犬留家抗疫　淺水灣海景豪宅意外曝光

在新冠肺炎COVID-19疫情影響下，大多藝人的工作安排都被打亂了。天后容祖兒（Joey）在半年前完成《Pretty Crazy 世界巡迴演唱會》倫敦站後，便取消之後行程回港。由於要在家自我隔離，多了時間陪家中比熊犬豆豆，早前她公開了一些生活照，意外令過億豪宅曝光。

Joey有多愛她的狗狗，留意她的指甲便可知一二。（ig@yungchoyee）

天后容祖兒（Joey）的過億淺水灣海景豪宅，據悉是在2018年時買入。平日她因工作繁忙，其實留在家中的時間不多。但在疫情下，人人留家防疫，反而讓她多了機會去親近家中比熊犬豆豆。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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豆豆今年已9歲，在Joey的IG裏不時會看到牠的出現。Joey也笑稱豆豆已是中女了，但行為還像小朋友，對什麼也充滿好奇。

從Joey在家中自拍的相片中可看到，她家客廳很大，家居佈置走簡約風格，而且櫃上有無數的獎座，再上無敵海景大陽台，景觀令人心曠神怡。相信狗狗豆豆在這裏生活，一定是過得很愜意。

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汪明荃在娛樂圈立足多年，早已建立起江湖地位。不過回到家中，她卻是一位溫柔的狗主，早已把家中兩隻唐狗當成自己子女。現在深居簡出享受生活，與丈夫羅家英及兩隻唐狗，生活在西貢3層高世外桃源豪宅裏。

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「大帥哥」張衞健在2000年代進軍內地電視市場，成功在內地闖出一片天，更與內地女藝人張茜結婚，於北京朝陽區購入一家5000呎豪宅作為愛巢。家裏不單有健身室，還有大花園，可以讓愛犬自由散步。

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日本天王級偶像木村拓哉亦主張留家抗疫。近日，木村兩位女兒「木村心美」和「木村光希」，便不時在社交媒體分享留家抗疫的活動，當中包括在家裏的健身房做運動，令不少網民再次關注木村所居住的豪宅！

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