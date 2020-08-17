爸爸一離開家　狗姐姐分離焦慮症發作　橘貓弟窩心舉動讓牠秒冷靜

當每個人都說貓咪高冷，總是我行我素，不理身邊發生的事時，這隻橘貓卻表現出與眾不同的行為。原來，這位男主人家裏有兩狗兩貓，但狗狗姐姐卻有分離焦慮症，每次主人外出牠都會顯得很不安，甚至發抖起來。幸好橘貓弟弟是暖男，牠的一個舉動，瞬間讓狗姐姐情緒穩定下來。

被4隻毛孩圍着，似乎是吃飯時間到了，只有這時候才會這麼受歡迎。(IG@ginger_cat_and_vizslas)

這個暖心的故事，發生在兩狗兩貓身上。當初，Brenna Eckert在收容中心，領養了一對混種的維茲拉狗狗姐弟Joule和Tesla，滿以為牠們有陪，能和平共處。可是不久後Brenna便發現，狗狗姐姐Joule有情緒問題，每當沒人在家時便顯得不安。幸好Brenna不久後再收養了一隻橘貓，從此令問題得以解決。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網民得知橘貓弟弟Kevin竟然懂得安慰姐姐，都是又羨慕又妒忌。「為何我家貓狗從沒這樣和睦」、「別人家的毛孩特別聽話」、「天使般的橘貓」、「4隻在一起又不打架，真的羨慕死人」、「竟然是貓咪來安慰狗狗，世界變了」。

家中有兩隻毛孩以上，要面對的問題一定不是乘2這麼簡單。齊來看這對柴犬，為了吃東西也要各出奇謀。