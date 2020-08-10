【主人行為】哥哥一個不經意舉動　17隻貓狗秒起來圍堵他討債

正所謂10隻橘貓9隻胖，這句話不無道理。 台灣有網民在facebook上分享予一張照片，指出哥哥在家裏只做了一個小舉動，全屋的橘貓都把他圍堵，看起來就像在討債：「我們的罐呢？」到底這位哥哥做了什麼呢？

哥哥忽然被橘貓團圍堵，媽不禁把這個有趣的場面拍下來。（受訪者提供）

「哥哥！我們要吃點心！」貓媽Meng Yun Tsang‎最近在facebook群組分享了一張照片，內容是孩子被貓咪圍堵的狀況，十足在叫他還債的樣子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

難道貓咪們還沒吃飯？媽媽接受《香港01》訪問指，牠們已經吃過晚飯了，當時這位哥哥只是做了一個小舉動，就被橘貓軍團圍住......

▾▾▾到底哥哥做了什麼事呢？點撃圖片放大：看答案▾▾▾

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結果哥哥不敵眾貓狗的視線，只好先餵牠們零食。原來這位媽媽家裏養了3隻狗、14隻貓，所以每次遇到跟食物有關的事情，場面都非常震撼。

她把照片分享到facebook群組「愛貓聯盟」，結果吸引接近5千網民按讚，超過300則留言，部分留言指：「好可怕的橘貓團」、「壓力好大，一舉一動好多眼睛在看著」、「好多橘，每個都胖胖的」、「感覺是要吃哥哥」、「要被圍毆的感覺」。

也有網民放錯重點，留言指：「哥哥身材很好」、「感覺有腹肌」、「哥哥都被你們吃到剩下一條褲子了！」

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