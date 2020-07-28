【寵物大宅】爸媽花42萬為狗狗改建大宅　狗狗們都有一個共通點

以領養代替購買的風氣漸漸被接納，到收容中心領養浪浪的人增加了不少。不過，有一類狗狗往往是無人問津，牠們可能一生都要留在收容中心裏。但美國一對夫婦，卻改變了這些狗狗的命運，決定帶牠們回家，並改造全屋以便狗狗住得更舒適。

現時一屋共有20隻狗狗，相當熱鬧。（ig@mrmoproject）

美國紐約一對夫婦，他們經營着動物收容所，一直照顧無家可歸浪浪，並努力替牠們尋合適的家。但他們注意到，有一類狗狗不被人所重視，結果長年累月留在收容中心。於是他們決定要帶這些狗狗回家，並改建大宅，希望讓狗狗住得更舒適。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Chris和Mariesa夫婦，他們二人經營非牟利組織The Mr.Mo Project，多年來一直照顧無依的浪浪，並努力推廣以領養代替購買的理念。最近，他們花了近55000美元（約42萬港元）把全屋改裝，以配合這些狗狗們的生活模式。

【點擊圖片看這對夫婦，接收了哪類狗狗，以及如何改建大宅】

+ 17 + 16 + 15

雖然壓力很大，但我認為一切都是值得的。我們希望這些狗有一個自己的家，好好度過餘下的日子。 Chris和Mariesa

網民看到Chris與Mariesa這麼盡心盡力為狗狗，都相當感動。「沒想過可以為狗狗，竟然可付出這麼多」、「老狗也同樣可愛，要多支持」、「領養代替購買不是口號，更要付諸實行」、「把老狗帶回家，你所得到的一定比付出為多」。

【把老狗帶回家，可能不久後就要面對死別的痛楚，但牠們給你的，留下的回憶，都是無可取代最為珍費】

▼▼▼▼▼點擊放大秀瑛為悼念球球所寫的催淚感言▼▼▼▼▼