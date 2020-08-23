【狗鮮食】朋友驚訝半歲唐狗每天吃雞子　媽親自解話大呼冤枉

一名香港狗主日前在網上分享為愛犬自製的鮮食，碗內載滿了色彩繽紛的菜和肉，看起來相當豐富。但其友人們似乎搞錯重點，注意力紛紛集中在碗內數塊白色「雞子」上，爆笑反應令該名狗主旋即大呼冤枉。

本地動物義工Joey年初領養了一頭白色唐狗，並為只得半歲多的牠取名Simba。Joey親力親為照顧愛犬，日前更在網上與朋友分享自製的狗狗鮮食，豈料竟鬧出笑話。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Joey用白色小碗盛載給Simba的菜和肉，材料豐富，但友人們似乎無心留意食物賣相，注意力紛紛被碗中3塊「熟雞子」所吸引著，甚至問她為何餵狗狗吃雞子。她的解釋即令友人們紛紛大笑起來。

鮮食裏竟然有雞子？（受訪者提供）

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Joey接受《香港01》訪問時表示，有朋友甚至問她為何餵狗狗吃雞子，「有啲朋友就WhatsApp問我，有啲又打電話俾我，個個都喺度笑話真係好似（雞子）囉！」

一個又一個來自朋友們的訊息令Joey哭笑不得，只好逐一向朋友澄清，她笑言：「買（這個碗）嘅時候完全唔覺得（似雞子）㗎，望多兩眼又覺得真係幾似，忍唔住笑。」後來，Joey更索性將這則趣聞和網民分享，不少網民也笑指「睇咗幾次先睇得出呢個唔係雞子」、「好似，唔講真係唔發現」、「真係嚇我一跳」、「真係好似雞子又似茅屋芝士」。

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