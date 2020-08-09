橘貓患癌獸醫說剩半年命　超額苦撐10個月　為遵守與媽的三個約定

毛孩們性格忠心且單純，只要牠們感受到你的關愛，就必定會用盡畢生來報答這份感情，直至臨終一刻也會謹守承諾。港人葉太的愛貓去年確診癌症，獸醫原本推算牠只剩約半年壽命，但為了遵守和飼主的3次約定，牠竟然支撐了超過10個月才離開。

橘貓「樂樂」於7月27日的清晨因癌症病逝，牠直至生命的最後一刻，仍依然惦念著和飼主葉太的約定，努力的模樣令葉太心痛不已。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

橘貓「樂樂」於7月27日的清晨因癌症病逝。（受訪者提供）

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去年9月，樂樂確診癌症，當時獸醫形容癌細胞已遍布淋巴、肺、肝等器官，牠或只餘不足半年壽命。飼主葉太聞訊頓時晴天霹靂，不捨地對樂樂耳語：「媽媽好想同你慶祝埋10歲生日」，希望牠能熬至今年6月。樂樂用行動答應了葉太的請求，還超額完成任務，陪她經歷了結婚10周年和男飼主的生日。

可惜，樂樂始終不敵病魔折磨，上月（26日）情況突然轉差。時至清晨，葉先生將樂樂緊急送院。甫抵達醫院，醫生便表示樂樂或隨時離世，葉太聞訊即飛奔至醫院，樂樂最終在夫婦二人的陪伴下離世，葉太不禁崩潰痛哭：「喺最後一刻，佢仍然同我講信用。」雖然樂樂無法陪飼主繼續共度餘生，但至少牠在生命的最後一刻仍然能握著飼主的手，遵守最後一個約定。

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