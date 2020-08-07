鬥牛犬天生神力瘋狂破壞　3小時內全屋幾乎要報廢　媽開門秒崩潰

狗狗的破壞力驚人，因此要及早讓牠知道，有那些行為是不對的。 在英國，有隻小狗便因破壞力驚人而上了報紙，更引起不少人討論。因為這隻目前只有1歲的鬥牛犬，竟然在3小時內，把家裏的家具破壞殆盡，牠的破壞力實在很驚人。

Horris還一臉無辜的樣子，沒有覺得自己做錯事。（Kennedy News and Media）

這隻來自英國諾森伯蘭（Northumberland）的狗狗叫Horris，牠是隻1歲多的鬥牛犬，主人是64歲的Julie Ann，經營着一間小旅館。

Julie從沒想過，她只不過外出3小時，回到家中卻看到所有家具都被破壞掉，而躲起來的Horris還天真地對着她笑，完全沒因做錯事而感到內疚。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Julie回家看到家具被破壞時，真的崩潰了，沒想過3小時內，狗狗可以破壞成這樣。幾個星期內，牠已咬壞了近1500英磅（約港幣15000元）的家具。

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Julie表示，雖然感到很崩潰，也有一刻很氣憤，但她知道狗狗不是故意做壞事的。她還是很愛家中的所有狗狗，並知道打罵不是教狗的好方法，只有好好訓練才能令狗狗壞習慣改變。

網民也指，趁Horris年紀還少，應該要及早好好教導，以免家中的家具再次成為犧牲品。

【狗狗百厭當然會有點激氣，但如果狗狗聽聽話話陪在你左右，是否應該好好獎勵牠呢？】