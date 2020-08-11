【私生子】真的是你親生？拉布拉多犬一口氣誕13黑色朱古力小狗

看着狗狗生下小孩的一瞬，作為爸媽的是否很有成就感呢？但如果你家狗狗，誕下了一堆小狗，這可能是煩惱的開始。在英國，有隻米白色的拉布拉多犬，近日誕下了一堆小狗，更幾乎創出新世界紀錄。牠除了小寶寶很多外，還有一個有趣點，就是米白色的牠，生下來的所有小狗，竟然都是純黑色的！

誕下這麼多小狗，Lucy辛苦你了。（Daily Mail）

據現年37歲的狗主Catherine Smith表示，她從沒想過3歲大的米白拉布拉犬Lucy會誕下這麼多小寶寶，一切都來得很突然。Lucy花了近5個小時，才把所有小寶寶誕下，但母子平安，這才是Catherine感到最高興的事。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看看這拉布拉多犬誕下的可愛狗狗】

這是我們第一次親自看着狗狗誕下，起初以為牠可能有五到六隻。沒想到從上午11:50開始，到下午4:30才結束。 Catherine Smith

Catherine無奈表示，牠們現在每周要吃掉15公斤的狗糧，對她來說這是沉重的開支。她已公開認養這8男5女小狗狗，希望有好心人會接走牠們，給牠們一個永遠的幸福家庭。