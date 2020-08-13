陳柏宇一個月內受雙重打擊　鬆獅犬病逝　老婆符曉薇宮外孕流產

陳柏宇愛妻符曉薇（Leanne）在Instagram公布日前因宮外孕，被迫中止懷孕，痛失第二個胎兒，更需要切除左邊輸卵管。 其實早在1個半月前，陳柏宇才失去一直視作親人的鬆獅犬，現在再度痛失孩子，為他帶來雙重打撃。

陳柏宇與愛妻符曉薇（Leanne）育有一名兩歲的女兒陳羿辰（Abigail）。（I）

陳柏宇與愛妻符曉薇（Leanne）育有一名兩歲的女兒陳羿辰（Abigail），他們一直想再添位兒女。日前，Leanne拍片露透她在5月再度懷孕，可惜6月時腹部疼痛，繼而發現宮外孕，需要緊急做手術中止懷孕並切除左邊輸卵管。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

除了痛失還沒出生的孩子，他們同月還痛失9歲的鬆獅犬「Victoria」（簡稱：VV）。二人先後在Instagram公布VV離開的消息，「牠的回憶將永遠銘記在心。」、「今日真係要同你講再見。」Leanne還在Instagram發長文指非常掛念有VV陪伴的生活。

陳柏宇夫婦都是愛狗之人，過往有報道指他們「要B唔要狗」，遭一眾網民誤會他們棄養貓狗，Leanne及後更在社交平台發文澄清，狗狗是因為一個原因而需要暫時送走。

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Leanne今日（8月13日）在社交平台Instagram上開直播，有網民問及會否再養新狗，她透露目前沒有打算養新貓狗，畢竟家中寵物年紀比大，未必能夠接受新成員。假如有機會再養狗，她希望領養唐狗。

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汪明荃在娛樂圈立足多年，早已建立起江湖地位。不過回到家中，她卻是一位溫柔的狗主，早已把家中兩隻唐狗當成自己子女。現在深居簡出享受生活，與丈夫羅家英及兩隻唐狗，生活在西貢3層高世外桃源豪宅裏。

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「大帥哥」張衞健在2000年代進軍內地電視市場，成功在內地闖出一片天，更與內地女藝人張茜結婚，於北京朝陽區購入一家5000呎豪宅作為愛巢。家裏不單有健身室，還有大花園，可以讓愛犬自由散步。

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