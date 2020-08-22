【惡劣天氣】唐狗夾尾巴闖餐廳避雨　好店老闆用最暖心方式迎接

夏季天氣尤其陰晴不定，時而陽光普照，時而狂風雷暴，對無家可歸的流浪動物而言，絕對是最可怕的噩夢。近日台灣也突然出現暴雨，街邊一頭流浪唐狗因驚慌而衝入附近的餐廳，豈料餐廳老闆不但沒趕走牠，而且還做出窩心舉動，獲網民盛讚。

香港近日天氣飄忽，鄰近的台灣也不例外，日前一位網民就透過一場暴雨，見證了一件暖心事件。台灣網民羽柔表示，當日天氣突然轉差，狂風雷暴驟降，在滂沱大雨下，有一頭流浪狗突然跑進她身處的餐廳。其時，店內有客人要求老闆趕走牠，結果老闆一句話令他們頓時安靜下來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一頭流浪狗突然跑進餐廳避雨，下場是…？（受訪者提供）

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羽柔接受《香港01》訪問時指，當時看到一隻棕黃色的唐狗驚慌地衝進餐廳，渾身發抖，瞬間瑟縮進雪櫃旁的縫隙內，「牠一直夾著尾巴。」原本被雷暴嚇得花容失色的羽柔被突如其來的狗狗分散了注意力，和店員們一直默默觀察牠。羽柔推測狗狗也許另有人照顧，「因為牠算乾淨，而且很乖。」

直至雷雨告一段落，狗狗才從縫隙走出來，在店內四處走動，最後主動離去。店鋪的善心舉動被羽柔分享至網上，並同時呼籲其他店鋪仿傚，「如果也有浪浪躲雨，請讓牠們待一下好嗎？牠們真的好可憐。」網民們紛紛大讚該餐廳老闆充滿愛心，更揚言要群起光顧以報答老闆，「太有愛了」、「好店家必須推」、「改天來捧場」、「這店家要用新台幣給老闆教訓了」。

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