盾臂龜「離奇陳屍」東涌防波堤　愛協斥將陸龜棄海邊　衰過棄養

今時今時，仍然有不少寵主因為動物外表可愛，就把牠們帶回家，結果為牠們帶來悲慘的結果。 香港愛護動物協會（SPCA）今天（8月18日）在社交平台發文，指今年中接到市民舉報，在東涌海邊發現一隻盾臂龜，懷疑該陸龜遭人遺棄，並不當地棄置於海邊，斥前主人：「簡直係殺害動物。」香港兩棲及爬蟲協會指，陸龜，如長期浸泡在海水，有機會引致肺炎或死亡。

盾臂龜懷疑被主人遺棄在海邊。（facebook圖片：SPCA (HK) 香港愛護動物協會）

香港愛護動物協會（SPCA）今天（8月18日）在社交平台facebook分享了一則帖文，內容關於一隻懷疑被遺棄於東涌海邊長廊的盾臂龜。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

愛協指出今年年中接獲市民舉報，在東涌海邊長廊的防波堤發現一隻盾臂龜。當時盾臂龜位於防波堤對出的大石上，該位置非常「離奇」。愛協督察在拯救盾臀龜的過程中，亦差點受傷，難以想像是牠是自行爬到該處，愛協指出個案不尋常：「將陸地龜龜遺棄喺海邊，咁就不單止係棄養，簡直係殺害動物。」

▾▾▾盾臂龜棄於海邊等同謀殺？點撃圖片放大：看原因▾▾▾

愛協：現場無資料可追查

愛協督察到場時，盾臂龜已口吐白泡離世，據督察估計該牠已經在海邊逗留1至2日時間。愛協發言人表示，由於現場沒有任何資料及人證，因此無法得悉盾臂龜出現在防波堤的原因，但據牠的體型推斷，相信該盾臂龜擁有飼養者，懷疑是走失或遺棄。

協會提醒，市民飼養動物前必須詳盡了解牠們的生活及成長所需，及審慎考慮能否承擔作為主人的責任，照顧寵物的一生。即使遇上困難而考慮放棄寵物，主人也必須盡辦法為寵物尋找合適的安排。主人隨便遺棄寵物，或胡亂將牠們放到一個不適合牠們生存的環境，後果會不堪設想。

香港兩棲及爬蟲協會義工Kenis表示，盾臂龜屬於陸龜，如長期浸泡在海水，有機會引致肺炎，假如沒有及時醫治，會在短時間導致死亡。

梅窩曾發現走私龜

三年前，有市民在大嶼山梅窩碼頭對開位置發現19隻瀕危盾臂龜，當時龜隻以麻布袋裝載，每隻身長達到2至3呎，及後由漁護署到場帶走。愛協發言人表示，最近並無接獲走私陸龜的消息，相信今次涉事的盾臂龜，與三年前發現的盾臂龜無關。

香港兩棲及爬蟲協會去年年底，於將軍澳坑口文曲里公園接收了逾80隻水池龜，數目為該會歷來一次過接收水池龜當中最多。據悉，這批龜隻並非公園飼養，均屬市民棄養。