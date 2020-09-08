貓狩獵｜手掌癢癢以為貓撒嬌　媽睜眼被嚇到「爆粗」：生死一瞬間

貓貓是天生的獵人，即使被馴養成家貓，牠們仍保留有狩獵的本能，不時也會對家中的蛇蟲鼠蟻出手。4歲的貓咪「浩克」平時也熱愛狩獵，牠日前擊敗一隻大蟑螂後，急不及待地向飼主邀功，豈料卻讓飼主頓時來回地獄又折返人間。

日前（18日），台灣網民紅芹收到愛貓「浩克」送上的一份意外「大禮」，嚇得她花容失色，令她終忍不住與網民分享這段遊走於生死關頭的驚險經歷，「我真的不想要這種禮物啊兒子，你的好意我真的心領了，拜託別這樣，我心臟受不了！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪浩克的其中一個嗜好就是打獵。（受訪者提供）

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浩克的其中一個嗜好就是打獵，紅芹接受《香港01》訪問時指，牠經常會在廚房的排水口狩獵蟑螂，然後就會把戰利品放在房間門口，並一直大叫，彷彿在炫耀戰績般。兩天前的清晨，紅芹在半夢半醒間又再聽到浩克的叫聲，不久後手掌便傳來癢癢的觸感，她原本以為這是貓鬚，但就在睜開眼那刻，她隨即厲聲尖叫，坦言彷彿是「生死一瞬間的感覺」。

剛經歷完「生死關頭」的紅芹睡意盡失，立即衝去洗手，她瞪著身旁的浩克，既無奈又生氣，直言當時「心裏就只是髒話連篇」。浩克則是眼睜睜看著辛苦抓回來的獵物被紅芹甩走，只好改為向她討摸以安慰自己。網民們得悉紅芹的悲慘經歷後，紛紛幸災樂禍，笑言「牠很貼心的幫你準備早餐」、「別傷了孩子的心，嚐一口吧」、「隔著螢幕感受到樓主的驚恐」、「幸好我的貓不夠愛我」。

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