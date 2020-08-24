【萌寵充電站】天生圓耳帶魔性笑容　日本「米奇狗」品種公開

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如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。

圓耳的毛孩是否特別會加分呢？像是米奇老鼠、小熊仔等，都有着圓耳特徵，看起來可愛極了。而這次介紹的狗狗，便同樣天生有對圓耳朵，加上魔性笑容，萬千網民早已被牠俘虜！

這隻極可愛的狗狗來自日本，牠叫Goma，即是芝麻的意思。牠是女孩子來的，今年已7歲但仍天生童顏，加上常笑臉迎人，去到哪裏都帶給人歡樂。當然，牠天生的大圓耳朵，更是令人留下深刻印象。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，這隻可愛的狗狗Goma，究竟是什麼品種的狗狗呢？】

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這麼可愛的Goma，有誰不會喜歡呢？這隻米老鼠狗狗不僅可愛，還有吃貨愛笑的賣點，如果你喜歡牠的話，就去追蹤一下牠的Instagram吧！

不少網民說這是米奇老鼠或者是小熊的混種，因為圓耳的狗狗實在很罕見！但無論牠是什麼品種的狗狗，最重要就是擁有一個愛錫牠的家。狗狗幸福，比牠的外表重要多了。

【外表控的你，看到狗狗可愛是否已失控？點擊圖片放大看，這隻可愛小金毛，雖然只有一隻耳，但完全無阻牠的可愛】

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