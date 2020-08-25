台灣帶貓環島遊　媽失足昏迷　喵「神技能」拯救換感人結局

說到帶寵物出行，多數人第一時間也會想起狗狗，但其實貓咪也可以充當稱職的旅伴，甚至在危急關頭助你逃出困境！台灣一名女貓奴日前帶著愛貓到行山徑，期間不慎滑倒致短暫昏迷，最後全靠貓貓一直待在她身邊，才成功脫離險境。

自8月中起，台灣網民「河童」展開了環島遊的壯舉，而其5歲愛貓「樂樂」亦自然而然成為了她的旅伴。日前，她帶著樂樂到行山徑，但因見天色陰暗，她怕行山鞋被淋濕後處理麻煩，便穿著拖鞋起程，途中卻不幸遇上意外。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

台灣網民「河童」早前起和愛貓「樂樂」一起開始環島遊。（Instagram@little_lala520）

▼▼▼▼▼點擊放大看樂樂是怎樣救主人出險境？！▼▼▼▼▼

+ 23 + 22 + 21

張開眼一刻貓貓在旁

當河童回程時，突然開始下起毛毛細雨，她因擔心樂樂淋雨而不禁加快步速。豈料，途中因天雨路滑，她不慎滑腳滾下山坡，隨即陷入昏迷，幸好只持續了約一分鐘便醒來。

她接受《香港01》訪問時表示，醒來後就只想到樂樂，「當下心情只有『我跌倒了』，然後想到『貓呢？』」她甫張開眼，就看見樂樂竟然還在她身旁，令她大受感動，立即抱著樂樂狂哭不止。後來，她嘗試靠樹枝重新爬上原本的路徑，可惜不果。就在此時，樂樂再次出手，終成功帶她回到起點！

河童後來將這段驚險經歷與網民分享，又大讚樂樂可靠，「我只知道這隻貓牠是我的守護神。」除此之外，她也提醒貓奴不要隨便仿效，胡亂帶貓咪遠遊，免生意外：「當初會帶樂樂環島是因為我們已有多次外出的旅遊經驗，我也了解他的個性及模式。」

▼▼▼▼同場加映：點擊圖片放大看，貓咪Fluffy怎樣拯救84歲的爺爺！▼▼▼▼