【新冠肺炎】日本人憂染疫爆棄養潮　富士電視台列主人4大謬誤

自新型冠狀病毒肺炎COVID-19爆發以來，疫情一直持續，世界各國都受到影響，而且不斷有消息傳出，指貓狗也可能會感染上這病毒。日本在8月初時，也公布了有兩隻狗疑似被主人感染確診的消息，令有貓狗的家庭大為恐慌，當地甚至出現棄養潮。

受新冠肺炎COVID-19影響，不少寵物主人都萌生起棄養的想法。（JCC影片截圖）

新冠肺炎COVID-19一直肆虐全球，感染與死亡個案持續增長，令各人惶恐不安。最近，在日本更有兩隻狗狗被驗出確診，頓時令許多有養貓狗的主人擔心不已。

8月3日時，日本的富士電視台便製作了專題報道，訪問了動物醫院和動保組織，以了解新冠肺炎下，貓狗主人正面對什麼困難。令人感到不安的，是不少主人都對抗疫有所謬誤，有人一再要求替毛孩做新冠病毒篩檢，甚至有人竟然有棄養的想法，要求代為接收家中貓狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟日本的毛孩主人有什麼謬誤，而想要直接棄養家中貓狗】

日本國內首度有寵物核酸檢測呈陽性，但這是否意味着新冠肺炎病毒是有可能由寵物傳染給人類？

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）網站指出，從目前的資訊來看，寵物傳染給人的風險很低。因此，有養寵物的主人無需過於擔心，經常保護自己與寵物清潔衛生便可。

為了毛孩和自身的健康著想，就連放狗這種稀鬆平常事其實也暗藏要訣，由地點挑選到事後情潔也統統不能馬虎！