領養代替購買｜愛滋貓沒人愛終日愁眉　1年後從最悲哀走到最幸福

撰文：何東緯
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每隻貓咪都是可愛，都值得擁有一個幸福的家。
去年8月，在國際貓咪日當天，一名女子留意到動物保護協會的領養消息，並注意到一隻貓咪。她對這隻滿身是病，愁眉不展的貓咪一見鍾情，更決意要帶牠回家。經過一年的悉心照顧，病貓有着極大的轉變，從最悲哀走到最幸福，契機就在擁有一個溫暖的家。
1年前，愁眉苦臉，身心都承受着極大痛苦。（ig@mrwillisthecat）
這個窩心的領養故事，來自美國明尼蘇達州。去年8月，Sandra在動保組織Animal Humane Society於國際貓咪日分享出來的領養消息，留意到一隻令她傾心的貓咪Mister Bruce Willis。她克服了重重障礙，終於把貓咪接回家並好好照顧。一年時間飛逝，Mister Willis無論是身心都有極大轉變！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
【點擊圖片放大看，Mister Willis現在究竟變成怎樣呢？】
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我愛你的一切，你的這些不完美才造就我心中完美的你。
「請以領養代替購買」媽媽Sandra在IG裏，不時會分享這些正確的訊息。因為她清楚明白，還有許多像Mister Willis的貓咪，正在尋找一個永遠的家。可以的話，便應伸出援手，救救這些被人忽略的貓咪。
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