領養代替購買｜愛滋貓沒人愛終日愁眉　1年後從最悲哀走到最幸福

每隻貓咪都是可愛，都值得擁有一個幸福的家。

去年8月，在國際貓咪日當天，一名女子留意到動物保護協會的領養消息，並注意到一隻貓咪。她對這隻滿身是病，愁眉不展的貓咪一見鍾情，更決意要帶牠回家。經過一年的悉心照顧，病貓有着極大的轉變，從最悲哀走到最幸福，契機就在擁有一個溫暖的家。