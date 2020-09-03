3歲柴犬看七夕煙花　一秒變好色狗靠姐姐腿　單身爸即成路人甲

柴犬給人的印象總是傻更更、笑面迎人的感覺，但台灣一隻雄性柴犬「秘魯」則經常「扮豬食老虎」，當看見美女姐姐就會立刻衝上前討摸。早前主人帶牠到台北參加七夕煙花晚會，面對許多漂亮姐姐，秘魯把握機會認識她們，更裝可愛直接靠在姐姐大腿上，一臉傻氣地撒嬌，令主人哭笑不得，非常無奈。

台灣柴犬「秘魯」現時3歲半，長得一臉帥氣。

台灣網民林先生日前帶3歲半的柴犬「秘魯」到台北大稻埕欣賞煙花，晚會上有眾多的情侶歡度七夕，超級好色的秘魯沒有錯過良機，趁著人多擠逼時，衝去一位戴帽的漂亮姐姐要求摸摸。體重達18.5公斤的秘魯更直接靠在姐姐大腿上，享受著搔頭服務，一度舒服到合上雙眼，並笑得合不攏嘴，令主人一臉無奈。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

主人林先生接受《香港01》訪問時坦言，秘魯好像對自己打眼色，指「這些機會不屬於你」，他更表示原來秘魯平時在街上，遇到漂亮姐姐就會主動上前打招呼，唯獨當看見陌生男生要求討摸時，則會閃避或是不給他們摸摸，非常有性格。

面對秘魯在煙火晚會上的舉動，林先生不禁質疑究竟秘魯「是來看煙火還是把漂亮姐姐」，更指牠沒有想過單身男的感受，丟下他自己一人聽演唱會。

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其實秘魯已經不是第一次忘記主人的存在，顧著跟美女姐姐玩耍。雖然如此，主人指當看到牠這個一直很享受的模樣，暗地裡也是很爽，因為他能夠藉機認識漂亮姐姐，跟她們聊天，有些姐姐更會立即要求追蹤秘魯的粉絲專頁呢！

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