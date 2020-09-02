ZOOM開學│5唐貓狂撞跌電話　老師點名哥以為要被鬧　結果超意外

受到新冠肺炎疫情影響，今年開學的情況亦有所不同。 因應防疫措施，不少學校在按開學日都安排網上授課，有港媽昨日便分享了兒子上課時發生的「趣事」，指家裏的貓咪多次騷擾他上課，最後老師更忍不住開聲點名叫他......

哥哥用Zoom上堂，結果狂被貓騷擾。（facebook圖片：貪靚媽媽日記）

港媽Elaine昨日（9月1日）在其facebook專頁「貪靚媽媽日記」，發表了一個帖文，劈頭第一句就是：「喺屋企上堂真係好困難。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「妹妹喺房zoom，哥哥喺廳zoom，已經俾貓撞跌幾次電話。」Elaine接受《香港01》訪問時表示，家裏養了五隻貓咪，牠們在哥哥、妹妹用Zoom上課時，會時不時在他們身邊走來走去，「不單會攝鏡、仲會撞跌，或者用手推跌電話同平板電腦。」

「今日上咗2個半鐘，大約5、6次電話。」哥哥上課時不停受到貓咪騷擾，忽然老師叫住他的名字，原以為要被老師責備，沒想到他竟然說了一句令人意外的話......

▾老師點名叫哥哥，原以為要被責備了，結果超驚喜？點撃圖片看結局▾

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牠們似乎對哥哥、妹妹各自專注地對著電話說話、上課感到非常好奇，時不時在他們身邊走過，嘗試搏取他們的注意，結果還意外獲得老師的注意。問及Elaine日後如何應對，視貓為家人的她指出：「我屋企唔關房門㗎，由得啲貓周圍行、周圍瞓。我唔會困佢哋，由得佢哋啦。」

不過經過一日大搗鬼，貓咪今日（9月2日）異常乖巧，她笑說：「今日得一隻攪攪震。」

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台灣有網民在facebook上分享予一張照片，指出哥哥在家裏只做了一個小舉動，全屋的橘貓都把他圍堵，看起來就像在討債：「我們的罐呢？」到底這位哥哥做了什麼呢？

▾▾▾到底哥哥做了什麼事呢？點撃圖片放大：看答案▾▾▾