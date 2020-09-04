豪景花園虐畜案｜5虐畜案看清法例欠阻嚇　棄重病狗打柴犬免坐監

深井豪景花園在今年2月發生虐畜案，30隻寵物被人殘酷掟落街，導致18死12傷。警方先後拘捕兩名男子，其中一名49歲男教師更到警署自首，事隔半年律政司決定不提出起訴，動保人士批評律政司做法匪夷所思。 《香港01》翻查過往多宗虐畜案資料，發現是次案件只是冰山一角，以下5宗案件的審訊結果及罰則，部分即使有動物被害死，犯人亦無需坐監。

深井豪景花園在今年2月14日情人節當日發生虐畜案，30隻寵物被人殘酷掟落街，導致18死12傷，愛協帶走動物屍體作調查。

▾▾▾點擊圖片放大看，5宗虐畜案件的經過，判決結果荒謬程度！▾▾▾

+ 9 + 9 + 9

其實，本港動保觀念一直被指落後於其他國家，在現行法例下，警方只能以簡易程序罪行對虐畜案被捕人提出起訴，並設有6個月時限性，如警方或律政司在半年後沒有找到足夠證據起訴，便需撤控。

法例落後零散

目前香港保護動物權的法例亦非常零散，除《殘酷虐待動物法》之外，還有如《公眾衞生(動物及禽鳥)條例》、《貓狗條例》、《動物羈留所條例》、《野生動物保護條例》、《公眾衞生及市政條例》等。部分條例甚至多年未有更新，如《防止殘酷對待動物條例》上次提高刑罰也已是14年前，法例落後無法遏止虐畜案出現。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

雖然民間有自發成立的動保組織如18區「動物保護專員」，為死傷動物爭取權益，又希望警方成立常規的「動物警察」，調查虐畜案，但一直未能成事。警方雖有擴展專責處理虐待動物的刑事調查專隊，至22個警區，惟角色較被動。

在目前法例下，虐畜案被捕人即使被入罪，日後仍可繼續飼養動物，令人擔心日後仍有悲劇發生。漁護署去年4月就提升動物福利展開諮詢，冀透過修訂《防止殘酷對待動物條例》（第169章），由防止和懲罰殘酷對待動物的行為，擴展至要求積極妥善照顧動物。修例建議包括，授權法院取消因殘酷對待動物而被定罪的人士飼養動物的資格。

▼▼▼▼▼▼一頭狗狗雖被人用鐵鏟砍去了半邊臉，但獲暖男收養後竟奇蹟重生▼▼▼▼▼▼