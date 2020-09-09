12歲貴婦狗隔空傳心求救　港媽揭菲傭疑在狗糧「加料」毒害

不少寵主都會聘請工人照顧家中的毛孩，不過並非每位工人都會把毛孩視作寶貝。 日前，有港媽在社交平台分享兩張照片，指當天家中的貴婦狗忽然拒食，她繼而把狗糧分給其他狗狗，意外發現狗糧藏有恐怖異物。

港媽日前發現12歲貴婦狗「朱古力」的狗糧混有恐怖異物。（受訪者提供）

12歲貴婦狗「朱古力」患有糖尿病、白內障和氣管下塌等問題。日前（9月3日），媽媽Winnie外出工作後，整天感到心緒不靈，總覺得朱古力會出大事，還特意請母親注意牠的情況，結果回家果真發現牠罷食。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Winnie接受《香港01》訪問指，當晚她拿出預先為狗狗準備的狗糧，試著逐粒餵牠，結果牠只吃了幾顆狗糧，便拒絕進食。她繼而把狗糧分給家裏其他狗狗，發現碗內藏有恐怖異物......

狗糧內藏嚇人異物，媽即與菲傭對質。（受訪者提供）

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「我第二日已經帶咗朱古力去做全身檢查，好彩佢無食錯任何嘢，只係當日有少少肚屙。」幸好，朱古力服食益生菌後，已經無大礙。X光檢查亦沒發現牠的食道、喉嚨有異物。

「我唔需要你好鍚佢哋，但唔好害佢哋。」Winne指事發前一晚，朱古力因氣管不適而整晚咳嗽，懷疑因此惹來新聘請的菲傭姐姐不滿。及後，她已把菲傭姐姐辭退，並報警處理。她提醒各位寵主，聘請新菲傭姐姐後，要特別注意寵物有沒有異常，「如果發現佢哋唔舒服，要立即帶佢哋睇醫生。」

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每位貓奴畢生的志願，就是討得主子歡心，受牠們「寵幸」，港媽Cindy也不例外。然而，Cindy的受寵之路卻遇上一位程咬金：她家中的外傭。因外傭天天待在家，和其中一隻貓咪的感情尤其深厚，Cindy為了奪回愛貓的關注，決定使計擊退對手，開展爭貓攻防戰。

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