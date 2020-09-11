【地獄式訓練】24kg肥哥基過重拒游水減肥　一個反抗動作笑翻網民

「日日運動身體好，男女老幼做得到。」道理顯淺易明，但人人都偷懶不想做運動，更何況是狗狗呢！早前台灣有狗主在社交平台分享，帶家中哥基犬「咘咘」到泳池游泳的趣事。3歲半的咘咘因為過重問題，已經連續3個月到泳池游泳。但日前一次游泳訓練中，牠臨下水時，突然拒絕跳入水裡，並做了一個動作，令主人哭笑不得。

咘咘是一隻3歲半的哥基犬，擁有哥基經典的小短腿及圓渾的臀部。（受訪者提供）

主人王丸納接受《香港01》訪問時表示，她在3年前買咘咘回來，一開始牠腸胃不好所以過瘦，但到兩歲結紮之後就開始慢慢變胖了。體重由3公斤暴升至24公斤，被獸醫下令要減肥，控制飲食，以及要多做運動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

故此，咘咘３個月前開始牠的地獄式「減肥之路」，誓要變回昔日的苗條哥基！豈料，咘咘在上星期的恆常游泳訓練中，突然偷懶，不願落水，最後更引發出連串搞笑事件……

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網民看完咘咘的「炒車」照片後，笑指希望主人「提供其他角度的照片，才能知道車禍肇事原因」，王丸納認為網民的搞笑回應非常有趣，希望咘咘可以減肥成功。

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這則有趣的事件，發生在美國的洛杉磯。爸爸Matt這天帶着哥基犬Luna外出散步，更臨時變更了平日的路線，沒想到竟遇到一隻超巨型哥基犬。原來，鄰居也是喜歡哥基犬的人，更將花園的植物修剪成哥基犬模樣。爸爸滿以為哥基犬Luna會喜歡，但卻沒想過牠竟然會怕成這樣！