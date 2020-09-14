人貓相處｜兩唐貓一臘腸狗夜夜笙歌　女友不滿投訴　爸狠心下決定

養寵物的人，通常均視主子為掌上明珠，一生寵愛著牠們。台灣有寵主在社交平台表示，自己早前結識了新女朋友，最近更一起同居，惟女朋友一直沒有養寵物的習慣，同住時才發現與家中兩貓一狗相處不來，兩人出現很大分歧。主人一時間陷入兩難情況，要在女朋友與主子之間作出選擇……

陳先生養了兩貓一狗，一家人生活得非常開心。（受訪者提供）

主人陳先生接受《香港01》訪問時表示，自己養了兩隻貓「黑糖」及「發粿」，以及狗狗「麻糬」，三隻主子非常活潑好動，經常在家跑跑跳跳。雖然主子們極度頑皮，但陳先生仍然十分寵愛他們，一直與主子相安無事。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

最近陳先生結識了一位沒有養寵物的女朋友，兩人早前開始同居，但女友入住新家後，主子每晚依舊在床上嬉鬧奔跑，加上她本身易醒，令女友完全無法入睡，增加兩人相處的困難，女友開始萌生去意。面對人生的決擇，陳先生不禁質疑「養貓的人會有女友嗎？」，他又會如何取捨呢？

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陳先生表示，自己不會放棄毛孩，目前還與女友溝通協調中，但如果協調不順利，女友就會搬走。惟他表示，將來再找女友時，條件一定要她是愛貓之人。

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