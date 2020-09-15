流浪貓｜虎斑貓入屋20日變仇人　媽超後悔收編：轉世來報仇

若然在街上遇到流浪貓狗，你會怎樣做？直行直過？餵食物給牠？還是將牠收編？台灣有網民表示，最近一直餵飼在家附近的流浪貓，起初都沒有想過給牠一個家。但後來因擔心牠身體問題，決定將牠收編。媽媽本以為浪浪入屋後，一家人可以與牠融洽相處，誰不知20日後，她已經後悔莫及，更指「牠應該是轉世來報仇」。

「咪咪」性格親人，流浪時得到許多鄰居愛錫。（受訪者提供）

主人Nashi Lu接受《香港01》訪問時表示，貓貓叫「咪咪」，今年5月開始在她家附近流浪，咪咪早上會四圍走，到晚上大部分時間，都會待在她家樓下的騎樓休息。她指咪咪肚餓時就會喵喵叫，又不怕陌生人，所以路過的人都很喜歡餵牠，當牠吃飽了，就會躺在路中間休息。

原先Nashi Lu都沒有想過要將咪咪收編，但後來她看到咪咪瘦了，沒什麼精神，也叫不出聲音，摸牠喉嚨時更感覺到有硬塊，又開始看到有人不斷餵魚骨給牠，餵完又不收拾，令到環境非常惡劣。所以，Nashi Lu覺得是時候給咪咪一個安穩的家。但她萬萬想不到，咪咪入屋20日，已經令她後悔不已……

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有網民提議Nashi Lu「可以默默離開現場，給他們一點空間」、「出來睡沙發，記得帶被子」、「感情裡不被愛的人才是第三者XD」、「留下貓，放生男友」。她覺得這些意見都很有趣，會好好參考他們的意見。

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