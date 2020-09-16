流浪貓｜兩天沒回家　唐貓性格突變超黏人　靈媒一句解釋把媽嚇呆

貓咪性格獨立，我行我素。不少寵主都希望自己的貓主子，都可以常常黏住主人，分分秒秒都不分開。但台灣有貓主表示，自己就完全沒有這個想法，反而希望主子不再黏奴才，只因牠「實在太煩」。早前陳小姐在社交平台表示，自己只是出門兩天，誰知回來後被主子一直大罵，整晚抱緊不放，黏煩程度直達神級。

「啊黃」現時大約6歲，有著黃貓特質，性格黏人，非常可愛。（受訪者提供）

陳小姐接受《香港01》訪問時表示，貓咪「啊黃」是她媽媽在6年前刮颱風時，在街上拾回來。當時啊黃只有約一個月大。陳小姐指7年前在澳洲打工旅遊時，家中的橘貓「老大」突然離世，自己非常難過。後來她媽媽因緣際會下將啊黃收編，撫養到牠快一歲時，待陳小姐回台灣才給她接手。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

陳小姐回想，啊黃剛到家時，完全不親人，在櫃子躲藏了7天，才願意出來。她一度想將啊黃「退貨」，但都被媽媽拒絕。誰知啊黃之後180度大變，由一隻害羞貓咪變為極度黏人的黃貓。基於啊黃「實在黏到很煩」，所以陳小姐最後找了靈媒及寵物傳心師看過，他們的答案完全嚇呆了陳小姐……

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聽完靈媒的解釋後，陳小姐承諾這輩子都會好好對待啊黃，給牠想要的愛，並會更用心地看牠抱牠，不會再辜負牠。

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