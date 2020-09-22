貓義工｜新主人傳來唐貓最新照　走樣程度令暫託媽嚇呆：唔認得

俗語話，女大十八變，這句說話應用在貓咪身上，亦都無礙。早前本地貓義工Samara在社交平台分享，自己之前暫託的一隻流浪貓咪「珍珠」 由入屋到找到領養人前後大約一個月，已經由醜小鴨變為「天鵝」。當Samara見到領養人傳來珍珠現時的照片，都表示不敢相信，牠就是昔日的珍珠。

珍珠現時大約兩歲，被貓義工救出時，全身啡色。（IG@dont_forget_bulu）

Samara接受《香港01》訪問時表示，自己是貓義工，一向負責貓咪暫託的事務。早前有其他貓義工在廢鐵處理工廠救出了珍珠，交給她暫託。Samara指珍珠當時全身啡色，非常骯臟。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

起初她用寵物乾洗粉幫珍珠洗澡，但不停洗都不乾淨，基於珍珠非常乖巧，Samara決定直接幫珍珠洗澡，誰知珍珠洗出來的水全部都是咖啡色，令她非常難受。洗完澡後，珍珠身上的啡色，已經淡了許多，之後珍珠亦有自己清潔，變得愈來愈白。不久珍珠有新主人領養，最近Samara收到新主人傳來珍珠的照片，令她高呼「唔認得」。

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Samara指，自己曾經有一刻想將珍珠收編，但看到牠現時非常幸福，亦感到安慰，並希望珍珠身體健康，生生性性。

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