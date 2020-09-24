吉卜力宮崎駿｜20張改圖看清「養貓苦況」　資深貓奴才有共鳴

早前「吉卜力工作室」宣布，在官網公開8套經典動畫，總共400張高清原圖，給網民免費下載及使用，當中包括《千與千尋》、《崖上的波兒》、《風起了》、《回憶中的瑪妮》、《輝耀姬物語》、《紅花坂上的海》、《借東西的小矮人亞莉亞蒂》及《地海傳說》！ 記者製作了20張吉卜力圖，讓大家一次過看清貓奴平時養貓的實況，當中資深貓奴一定會有很大共嗚呢！

宮崎駿的動畫一直是不少人的童年回憶。

宮崎駿的動畫一直是不少人的童年回憶，而且意義深遠，許多動畫迷都對動畫內容非常熟悉，甚至乎看過不下一次！動畫製作人鈴木敏夫表示，公開原圖是想「要創造一個大家都能方便使用的環境，不然作品就會消失。」

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有共鳴的貓奴不妨都自己製作心目中的貓奴苦況吉卜力圖吧！

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日本的曼基貓姐姐「Myu」，在去年底增添了一位「妹妹」！原來貓主Erika去年誕下了小寶寶，Myu就榮升為姐姐，並擔當保母的職責，時刻呵護妹妹。最近媽Erika發現他們越來越似樣，有時候就連行為都一模一樣！

▾▾▾貓咪Myu跟妹妹的行為竟然一模一樣？點撃圖片放大：7個神同步姿勢▾▾▾