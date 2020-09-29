波斯貓身沾潤滑油　手殘爸想清理越剪越糟　灰貓下秒變大灰羊

波斯貓出名長毛，而且毛髮又厚又密，若要主人自行替主子打理剪毛，應該非常麻煩。台灣有貓主在社交平台表示，早前家中波斯貓「呱呱」跑到電動椅下面躲起來，不小心沾到機器的潤滑油，家人怕他舔到油，於是替牠剪毛，可惜越剪越糟，令愛貓變成一隻大灰羊！

波斯貓呱呱今年12歲，性格溫馴，但樣子長得非常厭世。（IG@hana.yu0905）

貓主Hana接受《香港01》訪問時指，呱呱今年12歲，性格非常乖巧。但有一天，呱呱跑到她的電動椅下面躲起來，貓身意外沾上機器的潤滑油，令Hana大為緊張。所以她和男朋友決定豁出去，獻出第一次親自替呱呱剪毛。起初Hana都只是想剪走呱呱沾到油的毛髮，但爸爸卻認為這樣會很奇怪，想幫牠把毛都修剪整齊。誰知最後竟令呱呱變成一隻大灰羊，令媽媽哭笑不得！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾▾點擊圖片觀看波斯貓變成大灰羊的慘況！▾▾▾

+ 14 + 14 + 14

Hana將呱呱的照片放到社交平台上，並指「你別那樣看我，我馬上幫你預約美容！」，又尋求網民協助，「請問怎麼剪才能看起來像貓」，令網民哭笑不得。有網民更提醒Hana，「要尊重專業，該花的錢不要省」。

▾▾▾往下拉繼續看暖心寵物故事▾▾▾

土耳其有位屋主聽到屋外有流浪貓敲門、喵叫，她以為貓咪肚餓，於是開門讓牠進屋，結果牠竟然在沙發上誕下3隻小貓，讓她措手不及！她向鄰居打聽，才知道貓咪曾有傷心經歷。

▾▾▾點撃圖片放大：看母貓Mimi與3隻小貓的幸福萌照▾▾▾