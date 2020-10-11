【金毛尋回犬】患癌狗狗踏上彩虹橋　媽用這方法悼念令網民齊淚崩

狗狗給予的無限愛意，我們會永遠記着。 近日一則來自美國的悼念文在網上瘋傳，並令萬千網民流下了淚。媽媽因愛犬離世，親自寫下了悼念訃文，並表示縱然狗狗離她而去，但牠永遠會活在心底，牠永遠是她最乖巧的孩子。

【點擊圖片放大看，媽媽寫下的深情訃文，令網民都淚崩了】

+ 8 + 8 + 8

這封發自內心的訃文，感動了萬千網民。已有10萬個讚好及1萬次轉發，大家向Sallie表示深切的慰問，並希望她不要太過傷感。

網民被這訃文所感動，紛紛留言鼓勵，相信狗狗Charlie在天有靈，也不會希望媽媽終日以淚洗臉。(twitter)

Charlie的訃文，激發起網民分享家中狗狗照片以作支持鼓勵，也有不少網民分享他們與狗狗離別的沉痛故事。大家分享出來，最終目的是希望讓Sallie知道她並不孤單，世界是充滿愛的，Charlie也會在另一個世界，用看不到的方式給予Sallie祝福。

【金毛尋回犬實在是很乖巧的狗狗，難怪牠長期佔據在最受人喜愛的狗狗頭幾位。點擊圖片放大看，究竟是什麼東西會令開朗的金毛，瞬間露出一臉愁容】