浪卡襲港│無毛貓女石峽尾住所走失　媽憑3大原因恐貓有生命危險

撰文：胡巧欣
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貓狗走失可大可小！
日前（10月10日）4個月大的無毛貓女LALA在家無故失縱，飼主林小姐連日在街上搜索、派尋貓啟示，但仍未有LALA的任何消息。媽終日以淚洗臉，搶心LALA會因為3大原因命危。
年約4個月大的無毛貓女LALA，日前（10月10日）上午10時半，在石峽尾美賢樓頂樓住所失蹤。貓主林小姐接受《香港01》訪問指，她曾於9點半餵LALA進食貓糧，隨後讓牠在家中自由活動，沒想到牠會在家裏失去蹤影。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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疑從門罅逃出門外
她當天餵完LALA後，便回到房間休息，隨後家中孩子上學、工人外出倒垃圾，至當天10時半孩子放學回家，逐發現LALA不在屋內。林小姐指：「大門邊有條罅，LALA可能趁我哋出入無為意，走咗出街。」
林小姐發現LALA失蹤後，馬上在大廈樓層搜索，並逐家逐戶拍門尋找LALA，可惜每家每戶都沒有牠的消息，大廈保安亦不曾見到LALA落樓，令他們毫無頭緒，「唔擔心就假，我喊咗兩晚，石峽尾村、停車場、街市，統統都搵過。」為了把握走失貓的黃金72小時，她每天在街上搜索至凌晨1點才折返回家。
願支付重酬尋貓
林小姐居住的大廈，每層均有厚重的防煙門，她亦推斷LALA可能仍躲藏在大廈的角落裏，或許有好心人把LALA接進屋內，「至少抱入屋有嘢食、夠暖。如果有人收埋咗佢入屋，我願意畀利市請對方飲茶，希望佢可以畀返個囡我。」
如任何市民有LALA的消息，請致電：5971 8800林先生。
走失貓檔案
名字：LALA
品種：無毛貓
年紀：4個月
性別：女
特徵：灰黑色皮膚、綠眼睛，走失時身上穿著黑白毛毛衣服。
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