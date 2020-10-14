領養貓│做壞事被媽隔空訓斥　百厭貓咪監視器下暴走一臉霸氣挑機

沒人喜歡被人責罵，貓咪也不例外。但沒想到貓咪驚會有這種回應，令貓奴大為驚訝。 有網民在Reddit裏分享，家中貓咪被責罵後的反應，由於實在太有趣了，令網民紛紛熱議，也很想知道家中貓咪會否這樣。原來，媽媽Allison透過監視器與貓咪們對話，沒料到其中一隻卻有激烈的回應，還有哪張令人意外的大頭照，令網民笑翻了！

Allison表示，當初家裏兩隻年長貓咪都相繼去了彩虹橋，所以她才決定領養兩隻小貓咪。在Graycie與Maggie來到家中後，全家都變得熱鬧起來。（reddit@u/random_tant）

【點擊圖片放大看，究竟發生了什麼事，令貓咪如此暴走】

這一幕令Allison笑出眼淚，沒想過平人溫柔的Graycie也有這一面。不過，只要沒有透過監視器與牠們對話，牠們還是乖乖地自己玩，不會拍打鏡頭。

網民就覺得Graycie的演技滿分，那張臭臉實在是討打的樣子。「有種來我面對跟我說，隔着監視器說我算什麼？」、「哪裏來的怪獸，竟然躲在這小小機器裏」、「夠膽的話，你再說多一次，看我會否拍扁你」、「朕就喜歡這樣，你有意見嗎？」、「流氓貓！我喜歡呀！」

▾▾▾貓咪這麼可愛，大家都想點牠好一點。點擊圖片放大看，舅舅高先生叮囑婆婆每餐餵一匙貓糧，最後回家卻見超標份量的崩潰過程！▾▾▾