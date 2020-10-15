消委會｜寵物店購緬因貓　性別突變未算離譜　更悲慘的結局是...

許多人喜愛動物，不惜花費金錢購買心儀寵物。但坊間寵物買賣服務參差，主人購買寵物時，應該做足準備，以防受騙。消費者委員會早前接獲投訴指，有市民早前在寵物店購買一隻緬因貓，但回家後才發現寵物店給予的針卡有誤，例如單據清楚列明小貓為雄性，但她帶小貓看獸醫時，獸醫卻指貓隻為雌性，但更離譜的是...

坊間寵物買賣服務參差，主人購買寵物時，應該做足準備，以防受騙。（資料圖片）

消費者委員會早前接獲投訴指，市民陳小姐早前在寵物店購買一隻四個月大的緬因貓，回家後發現貓咪有輕微不適，其後牠病情惡化，經獸醫驗查後，證實牠患上腹膜炎，小貓抵抗力弱，最終離世。陳小姐指，整件事令她最不忿是， 寵物店給予的針卡及單據，清楚列明小貓為雄性，但她帶小貓看獸醫時，獸醫卻指貓隻為雌性，她認為寵物店有疏忽或欺騙之嫌。

貓主陳小姐認為，寵物店做事輕率，貓隻性別與針卡及單據上所寫的不符，是嚴重過失。她一度懷疑該店是否調換了另一隻本身已有病患的貓給她，亦指店方不應將責任推予消費者。

惟寵物店否認有關指控，聲稱陳小姐當日沒有指明欲購買貓隻的性別。該店指出，合約條款有提供14天保障期予客人，但保障不包括腹膜炎等，故拒絕她的退款要求，店方更質疑陳小姐為何沒有及早發現貓隻性別問題。

寵物店負責人回覆消委會，強調合約已訂明退換條款，加上陳小姐於購買貓隻近三個月後才投訴，堅拒提供任何安排。陳小姐指會考慮入稟小額錢債審裁處，消委會亦會將個案轉交香港海關調查。

商戶或觸犯商品說明條例

消委會指，商戶出售寵物時所提供的單據及針卡，是識別寵物身分的重要證明，而確保文件資料正確乃商戶的責任，如資料陳述與出售的寵物不符，有機會觸犯商品說明條例。消委會建議主人購買寵物宜自行找獸醫檢查，亦應光顧持牌動物售賣商，事先了解商戶是否設有保障期，問清楚退換條款。

漁護署則建議主人在簽收寵物前，仔細檢查寵物的整潔度和精神狀況，以及盡量核對清楚寵物的資料，而且針卡上必須有接種防疫疫苗的記錄，之後亦應盡早找獸醫檢查寵物身體狀況，再次核對寵物的性別、品種、年齡等與針卡資料是否一致，如發現問題亦可及時向商戶提出。

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