2021澳洲爆肌消防員與貓狗月曆曝光　精選歷年10幅最有愛照片

「2021年澳洲消防員慈善月曆」日前已於官網正式開售，每年澳洲消防員都會拍攝慈善日曆，大騷肌肉，並將收益捐贈予不同慈善團體，今年則將會集中支援澳洲野生動物，收益將捐贈給當地動物慈善機構拜倫灣野生動物醫院（Byron Bay Wildlife Hospital）以興建第一家流動野生動物醫院，同時幫助不幸的動物找到新家。

本年月曆製作了6個版本，除月曆外，更加推枕頭套等周邊產品，一樣有爆肌消防員與可愛動物的合照呢！《香港01》記者為大家精選歷年10幅最有愛的照片，讓寵主欣賞消防員鐵漢柔情的一面！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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其實早自1993年起，每年也會邀請澳洲消防員拍攝慈善日曆，大騷肌肉，並將收益捐贈予不同慈善團體，幫助被遺棄動物、自閉症病人、貧困農夫、患病兒童等等。日曆推出至今已長達28年，共為各種慈善機構籌集了超過320萬澳元（約1760萬港元）。

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