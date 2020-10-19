Mario Kart Live｜家中暴龍狂踩遙控車　貓奴崩潰：侏羅紀公園

最近任天堂在Switch遊戲機上推出了《Mario Kart Live: Home Circuit》遊戲，雖然貨源較少被炒到天價，但仍有不少人入手，想搶先試試這AR遊戲。正當買到搖控車的人，歡天喜地投入AR遊戲時，貓奴卻有另一番感受。因為貓奴在玩賽車時，總是遇上最強障礙物！

身為貓奴的你，在每買一件東西回家前，都總考慮到會否被主子厭棄。但Switch的《Mario Kart Live: Home Circuit》吸引力實在太大，連日本貓奴也忍不住手購入，並在家中暢玩。不過，貓奴似乎沒有得到家中貓咪們的認同，當把賽道擺放好，駕駛着Mario賽車開心玩樂時，突然四周竟被可怕的目光注視着，「感覺就像置身侏羅紀世界！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，貓奴在玩AR賽車時，究竟會遇上什麼障礙物呢？】

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這次《Mario Kart Live: Home Circuit》配上AR效果相當逼真，令搖控車也能變得相當真實，加上貓咪們的助攻，令整個賽事增添了不少樂趣。不少貓奴表示，縱然家中有「史上最大障礙物出現」，但不會阻到他們要打機的決心！

【點擊圖片看另一位外國網民，在玩賽車遊戲時如何被家中主子阻撓】

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無論遊戲有多好玩，但千萬別廢寢忘餐，忘了給家中主子剷貓砂，定時餵糧，否則主子一定不會放過你！

▾▾▾家中主子除了會阻礙你玩遊戲外，還會阻着你去上學！點擊圖片放大看，兒子不執書包的暖心原因▾▾▾