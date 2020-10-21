離家30分鐘客廳驚變「水舞間」　上樓梯見最強破壞王　媽激到崩潰

沒法去澳門旅遊，看不了水舞間表演？貓咪似乎用了另類的方法，來滿足你這個願望。

在英國，有貓奴外出才不到30分鐘，回家後貓咪便給了個特大的驚喜。整個客廳的天花板都滴着水，仿如在看水舞間表演。正常來說，縱使貓咪會開水喉，也不會令水積聚起來。但原來，貓咪獨留在家時，除打開水喉外，還做了一件事，才令全家險變水塘！