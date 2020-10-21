離家30分鐘客廳驚變「水舞間」　上樓梯見最強破壞王　媽激到崩潰

撰文：何東緯
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沒法去澳門旅遊，看不了水舞間表演？貓咪似乎用了另類的方法，來滿足你這個願望。
在英國，有貓奴外出才不到30分鐘，回家後貓咪便給了個特大的驚喜。整個客廳的天花板都滴着水，仿如在看水舞間表演。正常來說，縱使貓咪會開水喉，也不會令水積聚起來。但原來，貓咪獨留在家時，除打開水喉外，還做了一件事，才令全家險變水塘！
你們在討論我嗎？是在讚我叻嗎？（twitter@JasminStork）
這宗令人大為頭痛的事件，發生在英國的約克郡的赫爾河畔京士頓。在10月7日的中午時份，當時貓奴Jasmin Stork因疫情關係，需要在家工作（Work From Home）。
工作到累了想外出買點東西，於是她獨留貓咪Amber在家。沒想到回家後，貓咪卻帶來令人崩潰的一幕。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
【點擊圖片放大看，究竟貓咪做了什麼，才導致客廳變成水舞間】
Jasmin表示對貓咪Amber行為很是崩潰，從沒想過離家30分鐘，整個家便幾乎被貓咪徹底破壞。她在Twitter上無奈表示：「有沒有人曾這樣打電話給上司，指自己不能回公司上班，是因為有貓咪把房子浸水了？還是只有我是這樣？」
【貓咪的百厭，有時真令人哭笑不得。點擊圖片放大看，究竟發生了什麼事，令貓咪如此暴走】
▾▾▾有時候，貓咪一個無心的行為，也會令人嚇到心臟病發。點擊圖片觀看，主人見黃貓斷掌，大感震驚！▾▾▾
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