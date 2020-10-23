臘腸狗遇客人即生氣　媽澄清咧嘴露齒是微笑　看一個細節位露破綻

很多店舖都會有「店長貓」、「店長狗」駐場，即使店長們躺著不動，也會吸引到喜歡寵物的客人到場消費，順道探探牠們。 台灣淡水有家雞扒店，有隻很特別的店長狗「巧比」，每當有客人進店，牠都會咧嘴露牙，看起來超生氣！看起來有種內有惡犬的感覺。媽媽接受《香港01》訪問指，牠其實是高興。

臘腸狗「巧比」看起來兇兇的。（受訪者提供）

內有惡犬請勿靠近？台灣淡水有間雞扒店，店內有隻臘腸狗「巧比」，牠是超受歡迎的店長犬。然而，牠有著一張兇狠的臉，每當有客人進來，牠都會露出一張生氣臉。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽媽辰芳接受《香港01》訪問指，牠從1個月半大開始，就跟著媽一起上下班，負責幫忙招呼客人，不過每當有客人進店時，牠都會邊吠邊露出牙齒。不過大家都誤會了巧比，牠表情雖然好像超生氣，但牠其實是露齒開心笑！不相信嗎？媽提到只要留意一個地方，就知道牠是高興！

▾臘腸狗咧嘴露齒是在笑？一個地方可以看出端倪！點撃圖片放大：看媽媽解話▾

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「沒有客人被牠嚇跑過，反而會覺得牠很熱情，想牠玩。也會因為牠再登門捧場。」媽指巧比上班個性脾氣很好，是隻外交狗，任人摸、任人玩，不會發脾氣。

「牠是內心的熱情藏不住啦！」媽把影片分享到facebook群組「有點毛毛的」，不過網民看完也笑說，「看起來真的很兇！哈哈」、「光看表情以為在兇」、「其實有點驚悚！我會後退三步」、「正在表演如何既生氣又開心」。

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與寵物在一起是緣份，要好好珍惜。台灣有狗主近日經歷喪狗之痛，從小養到大的臘腸狗因年紀老邁，加上腫瘤惡化，在大家未有心理準備下便匆匆離開，狗主相當不捨，傷感留言：「這一天你還是走了！」

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【在台灣高雄，日前有義工在公路旁看到一隻狗狗呆站路邊，於是下車探看。沒料到狗狗身旁，還有一隻倒臥着的小狗，再細看之下，才知背後藏着令人心碎故事。】