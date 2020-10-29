小巴婆婆疑棄3唐貓於元朗垃圾站　現下落不明　拍攝者反被圍攻

元朗今日（10月29日）早上發生懷疑棄貓事件。有網民在社交平台發文，並引述其友人在一輛小巴上，目擊一位婆婆以膠袋裝著貓，並在途中下車把貓遺棄於垃圾站。有網民立即前往營救，但只見剩下空袋一個。發文的網民原本只是想在討論區求救，但下秒被其他人圍攻。

網民的朋友把（facebook圖片：貓貓狗狗保護及領養區(香港)）

今日（10月29日）上午8時半，有網民在facebook各大愛貓群組發文指，其友人於小巴上目睹一位婆婆把3隻貓以膠袋裝起，隨後於元朗大樹下近塘頭埔牌坊垃圾站下車，把貓遺棄於垃圾桶旁邊後再上車，現急尋好心人到場救貓。

網民隨後在帖文更新更多細節，指婆婆回到小巴後稱：「無咁多嘢食畀佢哋，仲有兩隻捉唔到。」估計她把餘下兩隻貓咪捉到後，有機會再棄貓。

3貓目前下落不明

「請問會唔會有人幫到手救一救？」該網民在各大facebook群組發文求助後，其他網民都對貓咪的情況表示關心，更有多名熱心市民趕到現場，可惜只見原本用來裝貓的膠袋，已經不見其貓。懷疑已經有人解開膠袋放生貓咪，或把貓咪救走。

不少網民都擔心貓咪去向，留言指：「希望唔係比壞人捉咗啦，如果有好心人救咗麻煩報個平安」、「得返個袋都好過焗死晒」、「有可能係食環職員清垃圾桶嗰時，解咗條繩放走啲貓」。

部份網民抨擊攝影者沒有即為制止婆婆，「點解唔即時出手作出拯救？有時間影相放上網！」、「下次呢啲情況，可以即刻畀錢個婆婆，同佢買咗啲 貓，之後交畀義工，起碼可以即時救起」、「咁樣拎住出街肯定好多人見到，用膠袋拎住分分鐘焗死佢哋，咁都冇人阻止佢！」

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