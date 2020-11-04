在家拍攝最美芒草　媽讚今年開得特別靚　眼利網民踢爆「作假」

秋意漸濃，最適合的活動就是行山影芒草。有貓主在社交平台表示，她早前駕駛了一架名車，上山欣賞芒草，途中不用與人逼，非常輕鬆，並不禁讚嘆「今年啲芒草好靚」，令大眾網民非常羨慕。但有眼利網民發現，原來這個那麼寫意的活動，背後是另有真相……

貓主家中有一隻7公斤的貓貓，牠擁有一個渾圓的身軀，是名副其實的肥黃貓（Instagram@thefurry.factory）

貓主Yukyuen Jade接受《香港01》訪問時表示，自己養了一隻10歲的黃貓「金多寶」。牠原本是一隻流浪貓，當年她的男朋友是從油站拾牠回來。主人指，牠的性格好像狗狗一樣，當主人去到那裡，牠就會跟到那裡，「沖涼時牠會在門口等我，我罵牠時，牠會入房發脾氣」。主人閒時很喜歡與金多寶嬉戲，「你擲紙波波，佢識得咬住執返比你」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

平時主人亦會與貓咪玩積木，但實情是他們在金多寶肥胖的身體上放積木，然後自己拍照一番。「我趁佢瞓覺放積木上去玩，不過有時候佢明知都唔會理你，由得你玩」。早前，主人一反常態，捨棄了金多寶，自己獨自駕駛豪華名車，上山欣賞芒草。美麗的芒草景色映入眼簾，令一眾網民表示羨慕不已。惟有網民指出，芒草照片疑似作假，並憑一個細節看穿真相。

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網民看到事件的真相後，紛紛笑指「貓背何處無芒草」、「明明係大貓山芒草」、「我以為真芒草」、「我諗你部車聽日就會被分屍」、「係屋企都有得睇芒草，正！」、「記得比人工。唔係推你部車落山」。

▼▼▼▼同場加映：其他爆笑錯覺圖片▼▼▼▼

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以前曾經聽過一個傳聞：雞有六隻腳。沒想到，這件事竟然會發生在狗身上！近日網上流傳多張靈異的寵物照，有些狗竟然有十條腿、有些狗有三條尾、有些貓只有上半身...到底發生什麼事呢？

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