生小孩就會冷落貓貓？媽媽公開家庭合照　揭開究竟誰才是親生

毛孩與小朋友不能共存？失寵的一定會是毛孩？以下這個例子可能會令你改觀。 這個故事來自台灣台中，媽媽雖然在去年誕下了小女兒，但仍未減對家中虎斑貓的愛。更曾有一張相片，明顯表示出最愛的是誰。或許女兒也有危機意識，所以才剛學會走路，已懂如何巴結貓咪主子。

媽媽！我才是親生的！

這個有趣的故事，來自台灣台中。媽媽是資深貓奴，在去年剛誕下小女兒。當時便有人指生了小孩後，毛孩肯定會被受冷落，但事實卻令人大感意外。媽媽Facebook的貓咪社交群組裏，分享了一張相片。當中靠在媽媽身旁，被輕撫着的是貓咪，而不是剛出生的小女兒！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，誰才是媽媽的最愛，一年後小女兒又成為怎樣的貓奴？】

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當網民們看到媽媽竟然把貓咪放身旁，反而置親生女兒不顧，都被逗得笑了。「其實小孩才是外面抱回來的吧」、「嬰：我才是從浪浪之家領養登記來的吧？」、「確認過眼神，不是親生的」、「凡事講求先來後到，你就晚出生啊，認命吧，小貓奴」、「你是附帶一起養的寵物」。

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