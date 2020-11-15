貓哥偷出門尋妹後失蹤　媽憑傳心師線索成功尋回　更得知驚人內幕

早前，台灣高雄市發生一宗離奇走失貓事件。貓主搬進新家當天，沒留意到窗戶有夾縫，走失了一隻貓妹。隨後，她跟家裏的貓哥哭訴，問牠：「可以幫我去找嗎？」豈料當天晚上，牠真的離家出走...... 媽隨後找了貓哥一整天，最後靠傳心師提供的線索，成功尋回貓哥，他更爆出一個令她震驚的事實。

貓咪胖胖離奇失蹤，媽隨後在facebook發文尋貓。（受訪者提供）

台灣高雄市貓主小豬日前搬到新家，她起初沒留意到窗戶有一道夾縫，直至貓妹嚕嚕不知所縱，她才發現窗戶有夾縫。她隨後跟貓哥胖胖哭訴，提及：「可以幫我去找嗎？」結果當晚凌晨嚕嚕平安出現在家中，換胖胖不見了！

小豬翌日在社交平台報喜，指胖胖終於回來了！她接受《香港01》訪問指，「朋友跟我推薦一位寵物傳心師，胖胖是透過寵物傳心師幫忙找到的。」傳心師持續指引她到胖胖身處的地方，最終真的找到牠！她還大爆出一個令她感到震驚的事實！

▾▾▾想知傳心師怎樣引導媽找回貓咪？點撃圖片放大：即看尋貓經過▾▾▾

+ 37 + 37 + 37

傳心師發功助尋貓

傳心師透露，胖胖身處於一個有圍牆、鐵柱的地方，而且該處有很光亮、有樹葉、可以看到人。媽憑著這些線索去找，最終找到胖胖，「我看到牠的時候，馬上蹲下來，牠看清楚我是媽媽，就過來我腳邊磨蹭，甚至自己乖乖走進貓袋裏面。」

胖胖悠然自得地在街上散步，跟慌忙失措的小豬形成極大的對比，彷彿她在白擔心。她補充指，「因為有些人找到假的傳心師，他們真的沒辦法幫忙，所以很多人不相信，但有些傳心師真的可以幫上忙。」

【想知道貓哥胖胖半夜想離家尋妹？點撃連結看貓哥走失前傳：搬屋走失貓妹妹媽痛哭 生性貓哥偷出門搜索 結果只有一隻貓回來】