柴犬聽到廁所門打開柴犬秒爆衝　原來這是生性舉動　媽看到心很痛

寵物
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要把柴犬訓練得好，真的不是一件容易的事。如果你遇上一隻天使柴，實在應要感恩。

這隻來自台灣桃園的柴犬，被媽媽激讚牠是天使柴，因為牠從不會在家裏亂大小便，又不會亂咬東西拆家，實在是乖巧寶寶。而這天使柴便曾經有一個暖心舉動，令媽媽很是感動！

嘿嘿！個個都讚我乖！

這隻乖巧的柴犬叫貝瑞，今年才3歲。牠一直是乖巧的狗狗，在家裏不會亂咬東西、不拆家、不亂跑，每次大小便都乖乖等到外出散步時。但這次，貝瑞卻在爸爸打開廁所門的瞬間秒衝進去，這令媽媽大惑不解。

不過，在得知原因後，媽媽幾乎要感動得要流淚。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，為何看到柴犬衝進廁所後，媽媽會大讚牠是天使柴呢？】

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柴犬發夢也在偷吃　一直在伸舌舔地板　媽踢爆牠夢見這超美味食物
認真覺得你給牠多少愛，牠會相對的回饋給你。我家貝瑞從不讓我失望，是老天給的好孩子！
貝瑞媽媽

網民看到柴犬貝瑞媽媽分享的這個故事，紛紛留言大讚牠是乖狗狗。「帶來幸福的柴寶，可愛的孩子」、「好乖的狗狗，主人真有福氣」、「聽起來就像是毛小孩身體裏，住了一個懂事的孩子」、「別人家的孩子從來不會讓我失望」、「天使柴，因為有愛。」

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無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。
日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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【狗保暖】柴犬霸住暖爐不肯走開　眼利網民揭原因：很溫柔的孩子

台灣有隻黑柴「提摩」，牠超寵寶寶，每當聽到寶寶的哭聲，都會秒速跑到圍欄前查看，還會著緊地把頭塞進圍欄裏，場面超溫馨！不過有網民就擔心牠的頭會卡住。

【柴犬】聽到寶寶哭聲秒衝圍欄　結果自身難保　差點自己哭出來

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